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19:34, 7 мая 2024Силовые структуры

Отправлявшему наркотики через сервисы доставки россиянину дали срок

В Курске россиянин получил срок за отправленную посылку с наркотиками

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курске к семи годам колонии приговорили россиянина Александра Вишнякова, признанного виновным в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом во вторник, 7 мая, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Как установил суд, осужденный действовал по просьбе знакомого — приобретал через интернет наркотики и забирал в тайнике закладки. В один из дней он отправил через сервисы доставки запрещенные вещества своему знакомому. Посылка была замаскирована под косметику — запрещенные вещества Вишняков спрятал во флаконе из под шампуня.

Свою вину Вишняков признал полностью, в содеянном раскаялся. В судебном заседании подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

6 мая сообщалось, что в Москве задержали мужчину, оставившего на столе в ресторане дорожку наркотиков.

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      Владимир Седов
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