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14:40, 6 мая 2024Силовые структуры

Россиянин оставил на столе в ресторане дорожку наркотиков и был задержан

В Москве задержали мужчину, оставившего на столе в ресторане дорожку наркотиков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала 28-летнего мужчину, который оставил на столе в ресторане быстрого питания дорожку неизвестного вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в полицию обратилась посетительница заведения на Рязанском проспекте и рассказала, что мужчина за соседним столиком открыто употребил наркотики, начертил еще одну дорожку и вышел на улицу. При этом на столе он оставил телефон и банковскую карту. Мужчину задержали на месте, неизвестное вещество со стола собрали и отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске полиция изъяла 24 килограмма мефедрона у двоих наркодилеров.

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      Илона Палей
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