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07:54, 6 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе взяты наркодилеры с 24 килограммами мефедрона

В Рыбинске полиция изъяла 24 кг мефедрона у двоих наркодилеров

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В гаражно-строительном кооперативе Рыбинска Ярославской области полицейские изъяли свыше 24 килограммов мефедрона у двух наркодилеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Подозреваемые привлекли внимание патруля, в ходе досмотра у них при себе оказалось 26 свертков с наркотическим веществом. Позже во время обыска у них дома силовики обнаружили подпольный цех, оттуда были изъяты оборудование, мерные стаканы, воронки, весы, лакмусовые бумажки, вакуумный упаковщик, зип-пакеты, колбы, а также порошки и жидкости.

Эксперты установили, что найденные вещества содержат мефедрон общей массой свыше 24 килограммов. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, наркодилеры работали на неустановленного пока куратора, который через мессенджер давал им указания. Он им выдал инструкцию по организации подпольного цеха по синтезу мефедрона.

16 апреля сообщалось, что в Павловском Посаде задержаны супруги по подозрению в организации подпольной нарколаборатории в чужом доме, который они для изготовления наркотиков специально арендовали вблизи деревни Васютино. Полицейские установили, что в контейнерах находился мефедрон общей массой более 43 килограммов.

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      Любовь Ширижик
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