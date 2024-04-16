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09:50, 16 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе супруги изготовили 40 килограммов наркотиков в чужом доме

В Подмосковье задержаны супруги, создавшие нарколабораторию в арендованном доме

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Павловском Посаде задержаны супруги по подозрению в организации подпольной нарколаборатории в чужом доме, который они для изготовления наркотиков специально арендовали вблизи деревни Васютино. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, фигурантов задержали в лаборатории в Подмосковье. Во время обыска дома и прилегающего участка оперативники обнаружили и изъяли 14 контейнеров с кристаллическим порошкообразным веществом, 111 металлических и пластиковых канистр с различными жидкостями, а также химический реактор объемом 240 литров. Часть изъятого было отправлено на экспертизу. В результате полицейские установили, что в контейнерах находился мефедрон общей массой более 43 килограммов. Установлено, что в 34 канистрах содержалось 87 килограммов прекурсора.

В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Фигуранты заключены под стражу.

Как уточнили в пресс-службе МВД, предложение о создании нарколаборатории задержанные получили в одном из мессенджеров. Затем фигуранты выбрали дом, сняли его. После они получили необходимое оборудование и ингредиенты для изготовления наркотиков и наладили производство.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла 30 килограммов наркотиков у семейной пары в Подмосковье.

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      Анна Габай
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