В Подмосковье полиция изъяла у семейной пары 30 килограммов гашиша
Полиция изъяла 30 килограммов наркотиков у семейной пары в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские остановили автомобиль семейной пары из Щелково в Раменском. В машине они обнаружили тайник с 200 спрессованными брикетами наркотика растительного происхождения. Отмечается, что во время досмотра мужчина заметно нервничал и после разговора с оперативником сам рассказал, что под обшивкой потолка спрятан гашиш. Силовики пригласили понятых и в их присутствии изъяли тайник.
Волк добавила, что правоохранители провели обыск в квартире злоумышленников, где в морозильной камере обнаружили еще 311 свертков с аналогичным веществом. Экспертиза подтвердила, что это гашиш.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. По словам задержанного мужчины, наркотики он приобрел для дальнейшего сбыта.
Ранее сообщалось, что в Чувашии полиция изъяла у двух задержанных мужчин почти 34 килограмма наркотиков.