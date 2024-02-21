В Подмосковье полиция изъяла у семейной пары 30 килограммов гашиша

МВД: в Подмосковье задержана семейная пара с 30 килограммами гашиша

Полиция изъяла 30 килограммов наркотиков у семейной пары в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские остановили автомобиль семейной пары из Щелково в Раменском. В машине они обнаружили тайник с 200 спрессованными брикетами наркотика растительного происхождения. Отмечается, что во время досмотра мужчина заметно нервничал и после разговора с оперативником сам рассказал, что под обшивкой потолка спрятан гашиш. Силовики пригласили понятых и в их присутствии изъяли тайник.

Волк добавила, что правоохранители провели обыск в квартире злоумышленников, где в морозильной камере обнаружили еще 311 свертков с аналогичным веществом. Экспертиза подтвердила, что это гашиш.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. По словам задержанного мужчины, наркотики он приобрел для дальнейшего сбыта.

Ранее сообщалось, что в Чувашии полиция изъяла у двух задержанных мужчин почти 34 килограмма наркотиков.