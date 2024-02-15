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19:05, 15 февраля 2024Силовые структуры

Силовики изъяли у двух россиян десятки килограммов наркотиков

В Чувашии полиция изъяла у двух задержанных мужчин почти 34 кг наркотиков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Чувашии полиция изъяла у двух задержанных мужчин почти 34 килограмма наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном УМВД России.

Утром 6 февраля экипаж ДПС остановил иномарку, в которой обнаружили шесть килограммов синтетических наркотиков. 40-летний владелец автомобиля ранее уже был судим за преступление, связанное с наркотиками.

Через несколько дней в машине под управлением 39-летнего жителя Пермского края силовики нашли почти 28 килограммов запрещенных веществ, среди которых было более 17 килограммов гашиша, чуть больше килограмма кокаина и почти девять килограммов мефедрона. В задней и передней частях автомобиля задержанного были тайники.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее в Ростовской области полиция задержала перевозившего пять килограммов N-метилэфедрона наркокурьера и его сообщников.

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      Варвара Митина
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