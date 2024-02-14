Наркокурьер перевозил пять килограммов наркотиков в российские регионы

В Ростовской области полиция задержала наркокурьера с 5 кг N-метилэфедрона

В Ростовской области полиция задержала перевозившего пять килограммов N-метилэфедрона наркокурьера и его сообщников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном УМВД России.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

Запрещенные вещества обнаружили в машине наркокурьера, которая ехала по трассе Котельниково — Песчанокопское в Сальском районе. По версии следствия, задержанный забрал наркотики из тайника в Волгоградской области и планировал расфасовать, а позже передать бесконтактным способом своим четверым знакомым для последующей реализации на территории регионов России.

Ранее в Москве девятиклассник, ставший наркокурьером, устроил GTA-заезд на машине каршеринга и сбил патрульного полиции, который хотел проверить у него документы.