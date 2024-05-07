81-летний миллиардер тайно обручился с женщиной на 43 года младше себя

Стало известно о помолвке 81-летнего миллиардера Роберта Уайта

Австралийский миллиардер Роберт Уайт, занимающий 141 место в стране по размерам своего состояния, тайно обручился с 38-летней Алессандрой Эдди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

И сам Уайт, и Эдди держат помолвку в секрете, однако о ней проведал австралийский таблоид The Sunday Telegraph. При этом источники Daily Mail утверждают, что миллиардер пока не сделал предложения своей возможной невесте. «Роберт не впервые дарит женщинам существенные кольца», — объяснил один из его приближенных.

Известие вызвало недовольство у Николаса Эдди — отца возлюбленной миллиардера. Ему не нравится, что Уайт может жениться на его дочери, поскольку она на 43 года младше. Об этом стало известно после того, как она переехала в особняк Уайта.

Ранее сообщалось, что Мелинда Гейтс, бывшая жена миллиардера Билла Гейтса, рассталась с новым возлюбленным — бывшим журналистом американского телеканала Fox News Джоном Дю Пре.