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11:39, 23 апреля 2024Из жизни

Бывшая жена Билла Гейтса рассталась с новым возлюбленным

Мелинда Гейтс, бывшая жена Билла Гейтса, рассталась с новым возлюбленным

Фото: Nic Bothma / Reuters

Мелинда Гейтс, бывшая жена миллиардера Билла Гейтса, рассталась с новым возлюбленным — бывшим журналистом американского телеканала Fox News Джоном Дю Пре. Об этом сообщает Page Six.

В выходные Мелинду Гейтс сфотографировали с кольцом на безымянном пальце, когда она выходила из вертолета в Нью-Йорке. И вид украшения, и его расположение намекали на то, что это обручальное кольцо. Таблоиды немедленно сделали вывод, что таким образом Гейтс решила объявить о помолвке с Дю Пре.

Пресс-секретарь бывшей жены Гейтса сообщил Page Six, что слухи не соответствуют действительности. «Мелинда не обручена и больше не встречается с Дю Пре», — заявил он. О расставании Гейтс и Дю Пре ранее известно не было.

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Джону Дю Пре 65 лет, он на шесть лет старше Мелинды Гейтс. Его первой женой была победительница конкурса красоты Мисс Юта. Как пишет Daily Mail, в мемуарах он признавался, что часто кричал на нее, ставил в неудобное положение перед друзьями и винил во всех проблемах, возникавших во время их отношений.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая 2021 года после 27 лет брака. Одной из причин развода, по словам Мелинды, стала дружба Билла с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за изнасилование несовершеннолетней.

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      Олег Парамонов
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