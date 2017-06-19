Четыре центра инновационного творчества для молодежи откроются в Подмосковье

Четыре проекта по решению жюри конкурса получат субсидий на создание центров молодежного инновационного творчества в Московской области. Об этом сообщает телеканал «360» в понедельник, 19 июня.

По словам зампреда правительства Подмосковья Дениса Буцаева, молодежные центры откроются в Одинцове, Балашихе, Пущине и Фрязине в ноябре. Центр в Пущине, к примеру, будет заниматься исследованием биоинформационных технологий и бионики. Во Фрязине создадут лаборатории электроники и робототехники, а в Балашихе — инновационный центр 3D-моделирования и робототехники.

На эти и другие цели региональное правительство выделило 28 миллионов рублей. Всего на участие в конкурсе было подано 13 заявок из 14 муниципальных образований.

Главная задача инновационных центров — популяризация научной деятельности среди молодого поколения. На сегодняшний день четыре центра успешно работают в Дубне, Жуковском, Дмитрове и Протвине, отмечает телеканал.

1 июня федеральное Минэкономразвития и власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, стороны совместно будут работать над привлечением инвестиций в регион.