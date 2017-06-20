Российские студенты захотели увидеть прямую линию Путина с молодежью

Три четверти российских студентов выразили желание увидеть общение президента Владимира Путина с молодежью в формате прямой линии. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Центра социологии студенчества.

76 процентов студентов хотели бы, чтобы в этом году была организована прямая линия, в рамках которой вопросы главе государства смогут задавать только представители молодого поколения. В числе наиболее важных тем студенты называют здравоохранение (81 процент), образование (79 процентов), экономику (77 процентов). Также учащиеся высших учебных заведений выделают антикоррупционные и социальные вопросы.

Материалы по теме «Владимир Владимирович, где деньги?» Путин на прямой линии устроил порку губернаторам

Политику президента, по данным опроса, поддерживают свыше 80 процентов опрошенных. Каждый десятый респондент (11 процентов) заявляет, что скорее не поддерживает, а 3 процента — не поддерживают полностью.

Путин 15 июня провел четырехчасовую прямую линию, в ходе которой ответил на 68 вопросов и отреагировал на ряд обращений граждан. По данным исследовательской компании Mediascope, прямую линию посмотрели более шести миллионов россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ответы российского лидера удовлетворили подавляющее большинство граждан.