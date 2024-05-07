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19:30, 7 мая 2024Интернет и СМИ

На Украине пожаловались на доминирование России в TikTok

Глава центра при СНБО Украины Коваленко сообщил о доминировании России в TikTok

Фото: Collabstr / Unsplash

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко сообщил о доминировании России в соцсети TikTok. Об этом он заявил в разговоре с агентством Bloomberg.

«Россия доминирует над нами в TikTok из-за масштабов своей деятельности. Россияне начали систематическую работу в TikTok и успешно используют эту платформу», — пожаловался Коваленко.

По его словам, Россия расширяет использование соцсети, чтобы «поставить под сомнение легитимность президентства Владимира Зеленского и подорвать моральный дух» украинцев.

Ранее сообщалось, что на Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала. Как заявили в центре при СНБО, эта мера необходима для борьбы с распространением «российской пропаганды» в сети.

В январе стало известно, что на Украине начнут изучать сообщения о Зеленском в TikTok. Уточнялось, что планируется следить за тем, что пишут или показывают про президента, его жену и ее фонд, главу офиса Зеленского и его заместителей.

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      Олег Давыдов
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