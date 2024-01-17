Киев начнет следить за сообщениями о Зеленском и Залужном в TikTok

За мониторинг сообщений о Зеленском и Залужном Киев заплатит 8,1 миллиона гривен

Государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» заплатит 8,1 миллиона гривен за мониторинг сообщений о президенте Владимире Зеленском и главкоме Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерии Залужном в информационном пространстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

За эти средства в сети начнут следить за тем, что пишут или показывают про президента, первую леди и ее фонд, главу офиса Зеленского и его заместителей, ВСУ, кабинет министров и Верховную Раду. Как указано в тендерной документации, это необходимо для оценки лояльности медиа к персонам и распространения необходимых нарративов.

Мониторить будут в том числе и социальную сеть TikTok.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Зеленский планирует заменить Валерия Залужного на посту главнокомандующего ВСУ. По его словам, вместо него на эту должность назначат руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.