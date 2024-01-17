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06:12, 17 января 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского заменить Залужного

Экс-замминистра Тука заявил о планах Зеленского заменить Залужного на Буданова
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен заменить Валерия Залужного на должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Тука заявил о планах Зеленского заменить Залужного на главу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и подчеркнул, что узнал эту информацию от близких к генштабу ВСУ источников.

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«Речь идет о том, что Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР», — отметил он.

Экс-замминистра добавил, что Буданова специально приглашали на встречи в Давосе, чтобы представить его украинским партнерам как нового главкома ВСУ. Тука признал, что замена Залужного приведет страну к катастрофе.

Ранее Тука заявил о превосходстве российских дронов. По его словам, Россия уже серийно производит беспилотники с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами.

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      Марина Совина
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