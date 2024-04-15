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22:36, 15 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала

СНБО: на Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала, включая РИА Новости

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Киев собирается заблокировать некоторые российские TikTok-каналы, сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в Telegram-канале.

Как отметили в СНБО, центр начал сотрудничать с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению «российской пропаганды» в сети. В перечень на данный момент входят 83 TikTok-канала. В него попали ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by и другие.

Ранее сообщалось, что власти Украины выделили 152 миллиона гривен (более 362,5 миллиона рублей) для установки систем, блокирующих теле- и радиовещание из России и Белоруссии в девяти регионах. Их намерены разместить до 1 мая в 45 локациях Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

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      Марина Совина
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