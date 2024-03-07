Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:17, 7 марта 2024Бывший СССР

Украина заблокирует российское телерадиовещание в приграничных регионах

Украина заблокирует телерадиовещание из России и Белоруссии в девяти регионах

Фото: Pixabay

Власти Украины выделили 152 миллиона гривен (более 362,5 миллиона рублей) для установки систем, блокирующих теле- и радиовещание из России и Белоруссии в девяти регионах, сообщает «Судебно-юридическая газета».

«Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях», — сказано в сообщении.

Уточняется, что средства будут направлены на приобретение и развертывание комплексов, которые будут блокировать сигналы из России, Белоруссии, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Их намерены разместить до 1 мая в 45 локациях Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех граждан страны по подозрению в поддержке России и специальной военной операции.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Швеция стала членом НАТО. Как на это ответит Россия?

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      В России ввели госрегулирование цен на неуправляемые бомбы и боеприпасы

      В Госдуме объяснили назначение Залужного послом

      Песков прокомментировал назначение Залужного послом

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      В Госдуме рассказали о ставке Британии на Залужного

      Трамп назвал окружение Байдена фашистами и коммунистами

      СКА оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Зеленский раскрыл подробности о назначении Залужного послом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше