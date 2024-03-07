Украина заблокирует российское телерадиовещание в приграничных регионах

Украина заблокирует телерадиовещание из России и Белоруссии в девяти регионах

Власти Украины выделили 152 миллиона гривен (более 362,5 миллиона рублей) для установки систем, блокирующих теле- и радиовещание из России и Белоруссии в девяти регионах, сообщает «Судебно-юридическая газета».

«Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях», — сказано в сообщении.

Уточняется, что средства будут направлены на приобретение и развертывание комплексов, которые будут блокировать сигналы из России, Белоруссии, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Их намерены разместить до 1 мая в 45 локациях Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех граждан страны по подозрению в поддержке России и специальной военной операции.