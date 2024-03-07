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20:44, 7 марта 2024Бывший СССР

СБУ задержала четырех граждан Украины за поддержку России

СБУ сообщила о задержании четырех граждан по подозрению в поддержке России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали четырех граждан страны по подозрению в поддержке России и специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики задержали двух женщин: 52-летнюю жительницу Николаевской области, которая в мессенджере Telegram якобы оправдывала СВО, и работницу метрополитена Харькова, «распространявшую среди своих коллег кремлевские нарративы». В Киеве ведомство арестовала охранника, который называл себя сторонником президента России Владимира Путина, а также неназванную бьюти-блогершу.

Как заявили в СБУ, задержанные были частью одной пропагандистской агентурной сети.

Ранее в ведомстве отчитались об аресте священника канонической Украинской православной церкви. Согласно информации оперативников СБУ, иерей поддерживал Россию в соцсетях.

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      Глеб Палехов
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