СБУ задержала четырех граждан Украины за поддержку России

СБУ сообщила о задержании четырех граждан по подозрению в поддержке России

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали четырех граждан страны по подозрению в поддержке России и специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики задержали двух женщин: 52-летнюю жительницу Николаевской области, которая в мессенджере Telegram якобы оправдывала СВО, и работницу метрополитена Харькова, «распространявшую среди своих коллег кремлевские нарративы». В Киеве ведомство арестовала охранника, который называл себя сторонником президента России Владимира Путина, а также неназванную бьюти-блогершу.

Как заявили в СБУ, задержанные были частью одной пропагандистской агентурной сети.

Ранее в ведомстве отчитались об аресте священника канонической Украинской православной церкви. Согласно информации оперативников СБУ, иерей поддерживал Россию в соцсетях.