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19:21, 7 мая 2024Экономика

В Китае озвучили предложение по проекту газопровода «Сила Сибири-2»

В Китае предложили объединить добычу и переработку в проекте «Силы Сибири-2»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

При обсуждении проекта газопровода «Сила Сибири-2» Китай выступает за модель, в рамках которой процесс добычи и переработки будет интегрирован в единое целое, рассказал РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

В ответ на вопрос корреспондента агентства о том, насколько вероятным считается скорое достижение договоренности по цене на газ, дипломат ответил, что цена не является единственным решающим фактором для проектов столь значительного масштаба. Он указал, что реализация озвученного предложения об интеграции позволит расширить сотрудничество до всей отраслевой цепочки, что приведет к взаимообучению и контактам двух сторон в большем количестве отраслей и даст возможность «установить более долгосрочное, стабильное и тесное сотрудничество, позволяя делиться дивидендами от сверхкрупного китайского рынка».

Также посол отметил, что компании двух стран сейчас активно обсуждают вопросы технологий, коммерческие аспекты и модель сотрудничества, а также поделился ожиданием о том, что стороны реализуют проект в ближайшее время.

Ранее в качестве планируемого срока начала работы «Силы Сибири-2» называли 2033 год. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, принципиальные договоренности по поводу ведущего из России в Китай газопровода мощностью 50 миллиардов кубометров в год уже достигнуты, а «Газпром» и CNPC согласовывают коммерческие условия. Премьер Монголии — страны, по территории которой пройдет «Сила Сибири-2» — ранее высказывал сомнения в том, что строительство может начаться уже в 2024 году.

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      Дмитрий Воронин
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