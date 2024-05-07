Кабаева прокомментировала инаугурацию Путина

Олимпийская чемпионка Кабаева назвала важным то, что Путин опирается на россиян

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала инаугурацию переизбранного президента России Владимира Путина. Ее слова приводит Metaratings.

Кабаева назвала важным то, что Путин опирается не на зарубежные страны, а на россиян. «В этом и есть залог всех наших успехов и побед. Здорово, что народ поддержал президента, поддержал его политику», — заявила она.

7 мая Путин официально в пятый раз вступил в должность президента России, на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил на инаугурации о его назначении.

Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. На мероприятии присутствовали президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, фигуристка Камила Валиева, пловец Евгений Рылов, а также другие российские спортсмены.