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19:34, 7 мая 2024Спорт

Кабаева прокомментировала инаугурацию Путина

Олимпийская чемпионка Кабаева назвала важным то, что Путин опирается на россиян
Алина Кабаева

Алина Кабаева. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала инаугурацию переизбранного президента России Владимира Путина. Ее слова приводит Metaratings.

Кабаева назвала важным то, что Путин опирается не на зарубежные страны, а на россиян. «В этом и есть залог всех наших успехов и побед. Здорово, что народ поддержал президента, поддержал его политику», — заявила она.

7 мая Путин официально в пятый раз вступил в должность президента России, на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил на инаугурации о его назначении.

Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. На мероприятии присутствовали президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, фигуристка Камила Валиева, пловец Евгений Рылов, а также другие российские спортсмены.

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      Андрей Стрельцов
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