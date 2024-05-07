Валиева посетила инаугурацию Путина

Фигуристка Камила Валиева посетила инаугурацию президента РФ Владимира Путина

Фигуристка Камила Валиева посетила инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. На мероприятии также присутствует президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства к дисквалификации фигуристки за нарушение антидопинговых правил. «Конечно, президент поддерживает Валиеву», — заявил он.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.