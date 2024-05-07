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12:14, 7 мая 2024Спорт

Валиева посетила инаугурацию Путина

Фигуристка Камила Валиева посетила инаугурацию президента РФ Владимира Путина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева посетила инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. На мероприятии также присутствует президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства к дисквалификации фигуристки за нарушение антидопинговых правил. «Конечно, президент поддерживает Валиеву», — заявил он.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.

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