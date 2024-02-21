В Кремле раскрыли реакцию Путина на дисквалификацию Валиевой

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает Камилу Валиеву

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства к дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, президент поддерживает Валиеву», — заявил Песков, комментируя тот факт, что на открытии Игр будущего Путин сидел рядом со спортсменкой.

Ранее Песков комментировал дисквалификацию Валиевой. Представитель Кремля назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки политизированным.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.