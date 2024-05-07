Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:28, 7 мая 2024Экономика

В китайском мегаполисе сдали в аренду чулан под лестницей с унитазом у кровати

В Шанхае сдали в аренду чулан под лестницей с унитазом около кровати

Фото: Jaye Haych / Unsplash

В Шанхае сдали в аренду чулан под лестницей с унитазом прямо около кровати. О микрожилье в китайском мегаполисе пишет South China Morning Post.

Площадь помещения — около пяти квадратных метров. Внутри есть спальное место, туалет, некое подобие кухни и умывальник. Пожить в таких апартаментах предлагали за 40 долларов (3643 рублей) в месяц. Причем арендатор нашелся практически сразу после публикации объявления — им стал водитель такси.

Популярность подобных вариантов в Шанхае связана с кризисом на рынке жилья — для многих людей полноценные квартиры стали недоступны. Так, в среднем за аренду «однушки» в крупнейшем китайском мегаполисе придется заплатить 710 долларов (примерно 64,7 тысячи рублей).

Ранее в Москве решили продать квартиру площадью 7,6 квадратного метра. По словам экспертов, такую недвижимость покупают, чтобы жить в ней временно, либо сдавать в аренду, либо в качестве стартового варианта.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

      В небе над российским регионом заметили мамматусы

      Российская армия уничтожила штаб ВСУ в Харьковской области

      46-летняя Анфиса Чехова снялась топлес в ванной

      Rocket Lab раскрыла подробности о создаваемых для Пентагона спутниках

      Бывшую железнодорожницу осудят за взятки за незаконное использование помещений

      Названо последствие отправки Западом войск на Украину

      Путин поручил удвоить минимальный размер оплаты труда в России

      Женщина превратилась в «вампира» из-за редкой болезни

      Туристы заметили акулу на популярном пляже Европы и сняли ее на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше