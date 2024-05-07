В китайском мегаполисе сдали в аренду чулан под лестницей с унитазом у кровати

В Шанхае сдали в аренду чулан под лестницей с унитазом около кровати

В Шанхае сдали в аренду чулан под лестницей с унитазом прямо около кровати. О микрожилье в китайском мегаполисе пишет South China Morning Post.

Площадь помещения — около пяти квадратных метров. Внутри есть спальное место, туалет, некое подобие кухни и умывальник. Пожить в таких апартаментах предлагали за 40 долларов (3643 рублей) в месяц. Причем арендатор нашелся практически сразу после публикации объявления — им стал водитель такси.

Популярность подобных вариантов в Шанхае связана с кризисом на рынке жилья — для многих людей полноценные квартиры стали недоступны. Так, в среднем за аренду «однушки» в крупнейшем китайском мегаполисе придется заплатить 710 долларов (примерно 64,7 тысячи рублей).

Ранее в Москве решили продать квартиру площадью 7,6 квадратного метра. По словам экспертов, такую недвижимость покупают, чтобы жить в ней временно, либо сдавать в аренду, либо в качестве стартового варианта.

