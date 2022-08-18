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В Москве решили продать микроквартиру площадью 7,6 квадратного метра

Площадь самой маленькой выставленной на продажу квартиры в России составила 7,6 «квадрата»

Фото: Lenta.ru

Площадь самой маленькой старой квартиры в России, выставленной на продажу в Москве, составила 7,6 квадратного метра. О том, почему россияне стали чаще покупать жилье небольшого метража, сообщили эксперты компании «Этажи», передают «Известия».

За последние два года квадратный метр вторичной недвижимости в России подорожал на 44,6 процента, с 64,4 тысячи до 93,1 тысячи рублей. В результате люди все чаще решают приобретать жилье небольшой площади. По словам заместителя директора компании «Этажи» Татьяны Ахметдиновой, такую недвижимость покупают, чтобы жить в ней временно, либо сдавать в аренду, либо в качестве стартового варианта — с ним удастся быстро выплатить ипотеку и впоследствии поменять его на другую квартиру большего метража.

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Микроквартиры, как правило, пользуются наибольшим спросом в городах, где есть активный туристический поток и в которые часто переезжают из других мест. Кроме того, такая недвижимость актуальна для тех городов, где уровень дохода населения сильно отстает от реальных рыночных цен на жилье.

В августе инвестор Татьяна Волкова посоветовала россиянам заселяться в микроквартиры и торговаться, чтобы сэкономить на аренде жилья в Москве. По ее словам, студии площадью 10-13 квадратных метров можно арендовать дешевле, чем изолированную комнату в многоквартирном доме.

Полина Кислицына
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