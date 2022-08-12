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Россиянам раскрыли способы сэкономить на аренде жилья в Москве

Инвестор Волкова предложила жить в микроквартирах ради экономии на аренде в Москве
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Россиянам посоветовали заселяться в микроквартиры и торговаться, чтобы сэкономить на аренде жилья в Москве. Способы выгодно снять помещение в столице раскрыла инвестор Татьяна Волкова, пишет News.ru.

По словам эксперта, студии площадью 10-13 квадратных метров можно арендовать дешевле, чем изолированную комнату в многоквартирном доме. «Несмотря на скромные размеры, подобное жилье настолько современно сделано, что по уровню комфорта не уступает полноценным однушкам», — отметила Волкова.

Помимо этого, специалистка посоветовала торговаться при заключении договора найма помещения. «За последние полгода произошел большой отток нерезидентов из России, да и просто разного рода людей, специалистов и не только. Много арендного жилья пустует. Это повод предложить свои условия. Владельцы стали более гибкими и вполне могут сделать вам скидку», — пояснила эксперт.

Кроме того, при выборе съемной квартиры или комнаты Волкова порекомендовала учитывать локацию и формат жилья. Так, удачное расположение поможет избежать дополнительных расходов на транспорт, а в квартирах с высокими потолками иногда делают дополнительный этаж для спального места — это позволяет сэкономить полезную площадь и не сказывается на цене.

Эксперт подчеркнула, что при аренде комнаты в квартире нужно убедиться в готовности жить с соседями. При этом ремонт в съемном жилье Волкова считает несущественным фактором — по словам специалистки, проще снять более дешевую квартиру с плохой отделкой и самостоятельно привести ее в порядок.

Нина Ташевская
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