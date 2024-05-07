На Украине оценили возможность повышения тарифов на электроэнергию

Глава Госэнергонадзора Слободян допустил повышение тарифов на свет в 2024 году

Глава Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзора) Руслан Слободян допустил повышение тарифов на электроэнергию на Украине в 2024 году. Его слова приводит ТАСС.

Первый этап повышения тарифов на электроэнергию в стране, как уточнил Слободян, может произойти во второй половине этого года. Подобная мера необходима для компенсации ущерба, нанесенного объектам энергетической инфраструктуры Украины. «Вероятно, придется все же пересмотреть тарифы на электроэнергию», — заявил он.

За последние полтора месяца энергоинфраструктуре Украине был нанесен ущерб на общую сумму свыше одного миллиарда долларов, добавил Слободян. Покрыть его исключительно за счет финансовой помощи западных стран без изменения действующих тарифов на электроэнергию в стране будет невозможно. «Нам нужно срочно найти финансовый ресурс», — заключил он.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что поврежденные в стране объекты энергетической инфраструктуры не получится восстановить в сжатые сроки. Некоторые из них были полностью разрушены в ходе обстрелов, что поставило под вопрос возможность их дальнейшего восстановления.