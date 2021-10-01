Российские учителя назвали желаемую зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

Выяснилось, что 22 процента учителей хотели бы получать в месяц от 100 тысяч рублей, 11 процентов опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. Еще 34 процента назвали желаемой зарплату в 50-75 тысяч рублей в месяц.

В настоящее время 39 процентов российских учителей получают до 25 тысяч рублей в месяц. Еще 15 процентов признались, что зарабатывают 50-75 тысяч рублей в месяц, 8 процентов — 75-100 тысяч рублей, один процент — более 100 тысяч рублей в месяц.

Опрос проводился 28-29 сентября среди более тысячи учителей со всей России.

Ранее россияне заявили, что хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей. Такую среднюю сумму назвали участники опроса сервиса «Работа.ру». Уточняется, что мужчины в среднем назвали цифру выше, чем женщины. Так, россияне хотели бы получать ежемесячно 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч рублей.