Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин

Большинство россиянок хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Этот вариант выбрали 36 процентов женщин. Еще четверть респонденток назвали желаемой зарплатой для мужчины 70-100 тысяч рублей. Каждая четвертая опрошенная сочла хорошей зарплатой 50-70 тысяч рублей, а 17 процентов россиянок проголосовали за вариант 30-50 тысяч рублей. На зарплату мужчины от 15 до 30 тысяч рублей согласились три процента женщин.

Самым распространенным вариантом для мужчин о желаемой зарплате партнерши стал вариант от 30 до 50 тысяч рублей. Почти 20 процентов россиян, хотели бы, чтобы их избранница зарабатывала 100 тысяч рублей, а каждого десятого респондента устроила бы сумма от 70 до 100 тысяч рублей.

При этом большинство опрошенных граждан (по 64 процента) сошлись во мнении, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. За равные доходы в паре высказались 22 процента россиян и 26 процента россиянок. При этом 13 процентов мужчин заявили, что женщина может вообще не работать, такого же мнения придерживаются семь процентов женщин. В то же время ни одна участница опроса не согласилась с тем, что мужчина может не зарабатывать, хотя 0,7 процента мужчин считают такую ситуацию допустимой.

В феврале похожие результаты показал опроса банка «Открытие». Тогда россиянки указали, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Такую сумму для «содержания семьи» назвали 45 процентов опрошенных женщин, с ними согласились 48 процентов мужчин.