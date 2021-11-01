Пенсии в России сократились восьмой месяц подряд

Росстат сообщил о сокращении пенсий в сентябре на 1,8 процента в годовом выражении

В последний раз пенсии в России в реальном размере выросли в январе этого года, на 0,4 процента. После чего в течение восьми месяцев подряд, с февраля по сентябрь, они сокращались. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

В сентябре падение составило 1,8 процента по отношению к тому же месяцу прошлого года. В целом за первые девять месяцев пенсии снизились на 0,6 процента, сообщил Росстат.

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Статистика не учитывает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую в сентябре получили пенсионеры. Без их учета номинально пенсии в России за девять месяцев выросли на 5,5 процента, но такой рост оказался ниже инфляции.

В связи с ускорением инфляции в октябре пенсии должны будут сократиться и в этом месяце. По данным Минэкономразвития, с период с 19 по 25 октября рост цен в годовом выражении составил 7,97 процента.

Центробанк ожидает инфляцию по итогам года на уровне 7,4-7,9 процента. При этом директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов полагает, что, скорее всего, она пройдет по верхнему краю. Аналитики крупнейших российских банков более пессимистичны. По их мнению, уже к концу ноября инфляция превысит восемь процентов.

В сентябре зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский признал, что планируемое повышение пенсий в 2022 году на 5,9 процента фактически означает отсутствие индексации. По его словам, такое повышение можно назвать только компенсацией инфляции, потому что на уровень жизни пенсионеров оно не повлияет. Сенатор давал такую оценку еще до ускорения роста цен.