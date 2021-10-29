Рост реальных доходов россиян достиг рекорда

Рост реальных располагаемых доходов россиян ускорился до максимума за 11 лет и составил 8,1 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Реальные располагаемые доходы россиян выросли в годовом выражении в третьем квартале после того, как увеличились на 7,4 процента во втором квартале. С начала 2021 года рост составил 4,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. Реальные располагаемые доходы граждан превысили уровень до пандемии.

Вместе с рекордным ростом доходов восстановился и потребительский спрос: граждане начали больше тратить на покупку товаров и услуг. При этом сбережения россиян с начала года выросли лишь на 1,5 процента по сравнению с 6,2 процента в 2020 году.

Количество безработных россиян, по данным Росстата, в сентябре достигло исторического минимума и сократилось до 4,3 процента по сравнению с 4,4 процента в августе. Ранее в октябре рекордно низкий уровень безработицы отметила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она также спрогнозировала рост зарплат в России: по ее словам, высокий уровень занятости и большое количество открытых вакансий должны увеличить конкуренцию между работодателями, что приведет к более привлекательным предложениям для соискателей.