Экономист назвала россиянам способ получить максимальную пенсию

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева назвала россиянам способ получить максимальную пенсию. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, чтобы получить самую большую пенсию из возможных необходимо подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и прочие важные условия, такие как инвалидность. При этом экономист подчеркнула, что долен быть учтен весь рабочий стаж и все официальные доходы.

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Эксперт отметила, что в большинстве случаев жители обращаются в Пенсионный фонд России (ПФР) за пенсией по старости, которая сейчас формируется из страховых взносов. Григорьева объяснила, что они составляют 22 процента от зарплаты человека. Она также подчеркнула, что с 2002 года в ПФР на каждого трудоустроенного россиянина ведутся лицевые счета.

Помимо этого, специалист рассказала, что для получения максимально возможной пенсии необходимо предоставить следующие документы: оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости, если данных о заработке нет в ПФР, справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот.

Ранее в ПФР напомнили, что многодетные матери, которые воспитали детей до достижения ими возраста восьми лет, могут выйти на пенсию досрочно. В фонде рассказали, что женщины, которые родили троих детей, могут выйти на пенсию по достижении 57 лет, матери четверых детей — в 56 лет. При этом женщины, родившие пять или более детей, имеют право начать получать пенсию уже в 50 лет.

