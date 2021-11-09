Некоторым россиянам упростят получение пенсий

Минтруд: с 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться без заявления

Российские власти решили упростить порядок получения пенсий для некоторых категорий граждан. С 2023 года выплаты по потере кормильца будут назначаться без заявления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В министерстве уточнили, что по новым правилам страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним будут назначаться со дня смерти кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра.

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«Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», — подчеркнули в Минтруде. Пока что, в случае смерти родителя или если его признают пропавшим без вести, представители ребенка пишут заявление в территориальный орган ПФР.

Ранее в ПФР назвали условия, при которых в России прекращается выплата пенсий. Во-первых, выплаты прекращаются, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Кроме того, пенсию перестают начислять тем, кто вовремя не прошел процедуру по подтверждению инвалидности. Третья причина лишения пенсии — окончание срока действия вида на жительство. В таких условиях могут оказаться иностранные граждане или лица без гражданства.

Наконец, выплата пенсии по потере кормильца прекращается, когда гражданин достигает совершеннолетнего возраста. Если получатель обучается на очной форме, начисление средств продлевают до 23 лет. На устранение препятствий к возобновлению выплат дается полгода.