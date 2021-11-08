В Госдуме оценили названный Грефом способ заставить россиян копить на пенсию

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, почему россияне не используют накопительную часть пенсии. По его словам, корень зла кроется в недоверии к системе, маленьким пенсиям и созданному имиджу негосударственных пенсионных фондов. Он также согласился с предложением главы Сбербанка Германа Грефа простимулировать россиян к формированию пенсионных сбережений. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Герман Греф заявил, что к формированию пенсионных сбережений россиян могут подтолкнуть налоговые стимулы. Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан — софинансирование со стороны государства, уверен он. Также Греф считает, что в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы. «Сегодня важно, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами», — сказал глава Сбербанка.

Нужен ребрендинг

Нилов считает, что вводить накопительную составляющую в систему обязательного пенсионного страхования было ошибкой изначально. Он отметил, что заморозки этой части красочно иллюстрируют его аргумент.

«У миллионов граждан, которые выбрали негосударственные пенсионные фонды, а это порядка 35 миллионов граждан, накопительная пенсия не формируется из-за того, что она заморожена. В целом это происходит из-за того, что у нас к пенсионной системе большой уровень недоверия, к маленьким пенсиям — отвращение, к постоянной заморозке — негативное отношение, к существующей выстроенной системе — стереотипное восприятие. Поэтому побудить людей добровольно формировать пенсии вообще крайне сложно. Именно поэтому правительство и ЦБ уже несколько лет пытаются предложить какое-либо законодательное решение, чтобы добровольное формирование активизировать и деньги в негосударственные пенсионные фонды стали поступать», — высказался политик.

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Нилов добавил, что стимулировать пенсионные сбережения россиян можно по-разному. «То, что предлагается в виде налоговых стимулов, с этим можно согласиться. В виде софинансирования — тоже. Хотя у нас софинансирование раньше было, но не особо активно это работало. Через реформу, чтобы негосударственные пенсионные фонды предлагали конкурентные пенсионные программы, непонятно. А что сегодня им мешает? Другое дело, что люди при таких маленьких зарплатах и высоком уровне недоверия к ним не идут. В целом я согласен с Грефом что людей надо стимулировать материально, чтобы они заинтересовались, но без нормальной разъяснительной работы и без ребрендинга негосударственных пенсионных фондов вопрос так и будет находиться в подвешенном состоянии», — отметил глава профильного комитета Госдумы.

Резюмируя, Нилов сообщил, что в нижней палате на протяжении нескольких лет ведется работа с правительством и Центробанком по реформированию системы обязательного пенсионного страхования с целью вывода из нее накопительной части и перевода в добровольный формат. Но кроме обсуждений пока никаких законодательных предложений не поступило, добавил политик. Он пояснил это тем, что это непростой вопрос. «Корень зла здесь кроется в недоверии к системе, маленьким пенсиям и созданному имиджу негосударственных пенсионных фондов», — заключил политик.

Ранее Греф назвал способ защитить сбережения от инфляции. По его мнению, в этом могут помочь облигации федерального займа (ОФЗ). Он объяснил, что номинал этих бумаг индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка.