Россиянам назвали оптимальную отправную точку для начала пенсионных накоплений

Откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше. Об этом РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
По его словам, государство выделяет большие средства на выплату страховой пенсии гражданам и ее индексацию, однако на сегодняшний день коэффициент замещения утраченного заработка в России составляет 33 процента по страховой пенсии, тогда как в Европе этот показатель доходит до 80 процентам благодаря добровольным системам пенсионного накопления.
Поэтому откладывать на пенсию лучше с первого дохода. В этом случае даже небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала россиянам способ вернуть «потерянную» пенсию. По словам законотворца, граждане, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и сейчас получающие маленькую пенсию, имеют возможность добиться увеличения выплат. «ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж», — пояснила Бессараб. Речь идет о тех случаях, когда предприниматели уничтожали документы сотрудников, из-за чего у многих россиян пропадал рабочий стаж и часть пенсии.
Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова перечислила категории предпенсионеров, которые могут досрочно выйти на пенсию. В частности, такой возможностью могут воспользоваться граждане предпенсионного возраста с большим стажем работы. Для этого необходимо иметь трудовой стаж 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин.