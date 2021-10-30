Россиянам назвали оптимальную отправную точку для начала пенсионных накоплений

Президент НАПФ Беляков: на пенсию нужно начинать откладывать как можно раньше

Откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше. Об этом РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

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По его словам, государство выделяет большие средства на выплату страховой пенсии гражданам и ее индексацию, однако на сегодняшний день коэффициент замещения утраченного заработка в России составляет 33 процента по страховой пенсии, тогда как в Европе этот показатель доходит до 80 процентам благодаря добровольным системам пенсионного накопления.

Поэтому откладывать на пенсию лучше с первого дохода. В этом случае даже небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала россиянам способ вернуть «потерянную» пенсию. По словам законотворца, граждане, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и сейчас получающие маленькую пенсию, имеют возможность добиться увеличения выплат. «ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж», — пояснила Бессараб. Речь идет о тех случаях, когда предприниматели уничтожали документы сотрудников, из-за чего у многих россиян пропадал рабочий стаж и часть пенсии.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова перечислила категории предпенсионеров, которые могут досрочно выйти на пенсию. В частности, такой возможностью могут воспользоваться граждане предпенсионного возраста с большим стажем работы. Для этого необходимо иметь трудовой стаж 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин.