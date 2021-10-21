Экономист перечислила категории граждан с правом досрочно выйти на пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова перечислила категории предпенсионеров, которые могут досрочно выйти на пенсию. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

В частности, такой возможностью могут воспользоваться граждане предпенсионного возраста с большим стажем работы. Для этого необходимо иметь трудовой стаж 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин.

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За досрочной пенсией могут обратиться безработные предпенсионеры, если им до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет, они имеют стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также необходимо достаточное количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году — 21 балл; в 2022 году — 23,4 балла).

Кроме того, выйти на пенсию раньше положенного могут женщины с тремя и четырьмя детьми, имеющие не менее 15 лет страхового стажа. При этом каждый ребенок будет засчитываться за год стажа.

В августе проректор Академии труда и социальных отношений, член экспертного совета при правительстве России Александр Сафонов призвал не мечтать о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию и смириться с текущим положением дел. Эксперт уверен, что ухудшать положение пенсионного фонда никто не станет, закон вступил в силу и начал работать, а государство уже получило определенную выгоду. Для возврата понадобятся дополнительные расходы, а этого никто не хочет. Также Сафонов указал на дефицит, сложившийся на рынке труда. По словам эксперта, он только усугубится при снижении пенсионного возраста.

Ранее глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал россиян не мечтать о четырехдневной рабочей неделе.