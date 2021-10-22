Россиянам назвали способ вернуть «потерянную» пенсию

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала россиянам способ вернуть «потерянную» пенсию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, граждане, потерявшие в 1990-е годы документы о рабочем стаже и сейчас получающие маленькую пенсию, имеют возможность добиться увеличения выплат. «ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж», — пояснила Бессараб.

Речь идет о тех случаях, когда предприниматели уничтожали документы сотрудников, из-за чего у многих россиян пропадал рабочий стаж и часть пенсии.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова перечислила категории предпенсионеров, которые могут досрочно выйти на пенсию.В частности, такой возможностью могут воспользоваться граждане предпенсионного возраста с большим стажем работы. Для этого необходимо иметь трудовой стаж 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин.