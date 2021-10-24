Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о том, что с ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, начнут получать страховые выплаты по старости в двойном размере. Об этом она заявила агентству «Прайм».

По ее словам, в 2021 году размер страховых пенсий составляет 6044,48 рубля. Таким образом те, кто старше 80 лет, смогут получать 12088,96 рубля. При этом эксперт подчеркивает, что такая сумма будет приходить на счет в месяце, который следует за месяцем рождения.

Экономист также рассказала, что, согласно российскому законодательству, индексация пенсий работающих пенсионеров не предусматривается. Однако если пенсионер закончил работать в этому году не ранее июля, то ему будет произведен пересчет страховых выплат по старости, в который включат все индексации, которые производились, пока он был трудоустроен, объяснила Григорьева.

Помимо этого, специалист добавила, что также ожидается плановое повышение пенсий для бывших летчиков и шахтеров.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. В ПФР подчеркнули, что с 30 октября по 7 ноября работа сотрудников придется на период ограничений, поэтому нерабочие дни отразятся только на деятельности клиентских служб ПФР. В ведомстве также назвали сроки выплат пенсий для тех, у кого эти дату совпадут с нерабочими праздничными днями 4 и 5 ноября. Отмечается, что в таком случае россиянам заранее перечислят выплаты на счет, карту или доставят почтальоны. 4 и 5 ноября не будут сотрудники ПФР, а также финансовые учреждения и «Почта России».