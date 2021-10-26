Собянин поднял москвичам минимальную пенсию

Мэр Москвы Собянин повысил минимальную пенсию с доплатой до 21 193 рублей для москвичей, передает РИА Новости. Глава города подписал соответствующее постановление.

С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента. Предполагается, что такая надбавка коснется 2,1 жителей столицы. До этого московские пенсии повышали в январе 2021-го, тогда они выросли до 22 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре. Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила о том, что с ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, начнут получать страховые выплаты по старости в двойном размере. В 2021 году размер страховых пенсий составляет 6044,48 рубля. Таким образом те, кто старше 80 лет, смогут получать 12088,96 рубля.