Россиянам рассказали о получении пенсии за умершего родственника

Родственники умершего могут получить недополученную им пенсию за последний месяц. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ведомстве объяснили, что не позднее шести месяцев со дня смерти человека его наследники должны обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании и документы о родственных отношениях с умершим. Отмечается, что такой возможностью обладают дети, внуки, братья, сестры, супруга или супруги, родители, а также бабушки и дедушки умершего.

В то же время в ПФР добавили, что спустя полгода после смерти пенсионера или при обращении его родственников, которые не входят в вышеупомянутый список, пенсия будет начисляться в в соответствии с Гражданским кодексом.

Ранее Пенсионный фонд России заявил, что период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. В ПФР подчеркнули, что с 30 октября по 7 ноября работа сотрудников придется на период ограничений, поэтому нерабочие дни отразятся только на деятельности клиентских служб ПФР. В ведомстве также назвали сроки выплат пенсий для тех, у кого эти дату совпадут с нерабочими праздничными днями 4 и 5 ноября. Отмечается, что в таком случае россиянам заранее перечислят выплаты на счет, карту или доставят почтальоны. 4 и 5 ноября не будут сотрудники ПФР, а также финансовые учреждения и «Почта России».

