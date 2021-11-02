Россиянам пообещали повысить пенсии и пособия до уровня инфляции

Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому. Об этом пишет РИА Новости.

«В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4 процента. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5 процента», — отметила она.

Перминова уточнила, что речь идет о базовом уровне инфляции. По ее словам, глава Минфина Антон Силуанов ко второму чтению проекта бюджета намерен продолжить работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в последний раз пенсии в России в реальном размере выросли в январе этого года — на 0,4 процента. После этого в течение восьми месяцев подряд, с февраля по сентябрь, они сокращались. В сентябре падение составило 1,8 процента по отношению к тому же месяцу прошлого года. В целом за первые девять месяцев пенсии снизились на 0,6 процента, сообщил Росстат.

