В Госдуме предложили предпринять три шага для роста пенсий россиян

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал три способа увеличить пенсии россиян. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий согласился с тем, что государственные выплаты на фоне реальной инфляции обесцениваются. Их можно увеличить и за счет индексации пенсий работающих пенсионеров, высказался Нилов.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в последний раз пенсии в России в реальном размере выросли в январе этого года — на 0,4 процента. После этого в течение восьми месяцев подряд, с февраля по сентябрь, они сокращались. В сентябре падение составило 1,8 процента по отношению к тому же месяцу прошлого года. В целом за первые девять месяцев пенсии снизились на 0,6 процента, сообщил Росстат.

Статистика не учитывает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую в сентябре получили пенсионеры. Без их учета номинально пенсии в России за девять месяцев выросли на 5,5 процента, но такой рост оказался ниже инфляции.

Три шага для роста пенсий

Нилов напомнил, что пенсии индексируются на заложенный коэффициент индексации. «Он выше прогнозируемого уровня инфляции. Сейчас заложен 5,9, а бюджет сверстали из расчета на 5,8. Но мы видим, что Минэкономразвития и Центральный банк говорят о том, что будет выше инфляция. Поэтому в ходе бюджетного процесса исключать пересмотра в этой части нельзя. То, что у нас пенсии на фоне реальной инфляции обесцениваются — это факт», — заявил зампред профильного комитета Госдумы.

Материалы по теме Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?

Он предложил предпринять несколько шагов для того, чтобы обеспечить рост пенсий россиян. «Для того чтобы пенсии росли, нужно сделать три вещи. Первое — проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Второе — начать пересчитывать пенсии работающим пенсионерам полноценно. У нас сегодня их пересчитывают на три балла, на 300 рублей в год увеличивают, а можно их поднимать до тысячи рублей в год», — высказался Нилов.

Третий шаг, который Нилов предложил предпринять для роста пенсий россиян, заключается в обеспечении дохода в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР). Это можно сделать при помощи введения плоской шкалы при уплате взносов. В таком случае, отметил Нилов, при второй индексации можно будет повышать пенсии.

В сентябре зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский признал, что планируемое повышение пенсий в 2022 году на 5,9 процента фактически означает отсутствие индексации. По его словам, такое повышение можно назвать только компенсацией инфляции, потому что на уровень жизни пенсионеров оно не повлияет. Сенатор давал такую оценку еще до ускорения роста цен.