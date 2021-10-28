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Названы лучшие районы Москвы для пенсии

Realiste: район возле станции метро «Театральная» в Москве стал лучшим для пенсии
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Фото: Виктор Кручинин / Коммерсантъ

Район Москвы рядом со станцией метро «Театральная» назвали лучшим и наиболее подходящим для комфортной жизни на пенсии. Эксперты взяли во внимание транспортную инфраструктуру, наличие прогулочных зон и магазинов. Об этом говорится в исследовании IT-компании Realiste, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты разделили столицу на 89 условных районов и подсчитали индекс на основе нескольких критериев, включая количество парков, больниц, остановок общественного транспорта, магазинов и доступность метро. Первые десять строчек рейтинга заняли центральные районы города, новые районы не смогли продемонстрировать высокие результаты.

В топ-3 списка вошли районы около станции метро «Таганская» и кинотеатра «Иллюзион». В первом случае специалисты обратили внимание на транспортную доступность. «Из любой точки здесь можно сесть на общественный транспорт и переместиться в нужную локацию», — говорится в исследовании. «Иллюзион» высоко оценили из-за большого количества медицинских учреждений и парков.

Четвертую строчку занял район между станциями метро «Арбатская» и «Кропоткинская». Локация стала одной из самых гармоничных, где в достаточном количестве есть все элементы инфраструктур. Топ-5 рейтинга замкнул район от станций метро «Чеховская» до «Тверской». Локация продемонстрировала относительно высокие показатели по всем критериям.

В июле 2021 года сервис «Работа.ру» и «СберНПФ» провели опрос, в рамках которого россияне назвали предпочтительные для пенсии города. Лидером рейтинга стала Москва. Топ-3 замкнули Санкт-Петербург и Сочи. Респонденты также выбрали для пенсии Краснодар и Калининград.

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