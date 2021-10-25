Названы лучшие районы Москвы для жизни с собакой

Северо-западные районы Москвы назвали лучшими локациями, где могут с комфортом проживать владельцы собак. К подобным выводам пришли аналитики организации Urban Pet, которые опросили более тысячи хозяев питомцев в столице. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты составили рейтинг более чем по 20 критериям, включая удобство инфраструктуры для прогулок с животным, наличие специализированных сервисов, таких как зоомагазины, ветклиники и общий уровень культуры по отношению к питомцам. Район мог максимально набрать 60 баллов.

Ни один из районов города не достиг максимального значения. Лучший результат продемонстрировал Северо-Западный административный округ (СЗАО) — 29 баллов. Чуть меньше набрали Западный административный округ (ЗАО) и Северный административный округ (САО) — 28 и 27 баллов соответственно. Центральный административный округ (ЦАО) набрал 24 балла.

В компании результаты объяснили уровнем развития инфраструктуры. «Вероятнее всего, респонденты, выделяют СЗАО, как наиболее благоприятный район для владения собакой в связи с тем, что там реализована новая инфраструктура, современные ЖК и поверх всего существует большое количество парков, зелени и пеших маршрутов. В противовес, главной сложностью ЦАО является активный трафик, большое количество коротких отрезков дорог и переходов, отсутствие достаточного и комфортного для выгула зеленых зон», — пояснили в Urban Pet.

Ранее специалисты Urban Pet провели исследование, согласно которому Москва оказалась неудобной для содержания и выгула домашних питомцев. На низкий уровень развития города в данном направлении указало 62 процента местных собачников из 500 респондентов.