В российском городе задумали ввести лимит на собак

В российском городе решили радикально бороться с проблемой безнадзорных животных на улицах. Мэр Саратова Михаил Исаев поделился с журналистами идеей ввести для жителей населенного пункта лимиты по количеству домашних питомцев, передает радиостанция «Говорит Москва».

Глава города первоочередным видит введение ограничений на допустимое количество собак у саратовчан. Инициатива обсуждалась с другими градоначальниками Поволжья.

«Мы пришли к выводу, что учет животных и ограничение их количества в жилых секторах и на частных коммерческих территориях (стройки, автостоянки) — отправная точка в решении вопроса наличия животных на улицах городов», — подчеркнул Исаев.

Ранее мэр Саратова рассказывал на своей странице в Instagram, что в городе очень остро стоит проблема нападения на людей бездомных псов. «Необходимо ввести штрафы за бесконтрольное разведение животных, разрешить повторный отлов собак, проявляющих немотивированную агрессивность», — подчеркнул мэр. Конкретные нормативы для усиления ответственности жителей Саратова за своих питомцев пока не разработаны, добавил Исаев.

В сентябре 2020 года жительница Саратова пожаловалась в соцсетях, что своры собак оккупировали не только окраину, но и центр города. Женщина рассказала, как ей еле удалось отбиться от десяти собак, которые окружили ее и начали кидаться.