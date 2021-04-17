Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российском городе Учалы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России в субботу, 17 апреля.

В селе Сафарово бродячие собаки напали на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Уголовное производство открыто по статье ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Фигурантами дела стали должностные лица администрации Учалинского района. Они обвиняются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия. Расследование уголовного дело лично контролирует руководитель следственного управления по Республике Башкортостан.

В январе собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке. Ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак, и в какой-то момент он вышел во двор, где на него набросилась собака.

В декабре прошлого года глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил наказывать местные власти за нападения бродячих животных на граждан.