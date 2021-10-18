Москва оказалась неудобной для собак

Столица России оказалась неудобной для разведения собак и выгула питомцев. По данным исследования организации Urban Pet, 62 процента московских собачников сообщили о низком уровне dog-friendly в городе. Результаты опросов 500 хозяев питомцев оказались в распоряжении «Ленты.ру».

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Две трети владельцев собак в Москве указывают на плохо продуманную инфраструктуру для домашних животных на улицах. Около 75 процентов респондентов заявили, что обращают внимание на удобство локации для своих собак при выборе района для проживания. При этом в столице все равно не хватает площадок для дрессировки и социализации животных, а также скамеек, навесов и беседок для хозяев питомцев, считают опрошенные. Около 44 процентов москвичей указали на малое количество специальных урн для экскрементов.

«Наше исследование показало, что москвичам собака помогает отдыхать и "перезагружаться", замедлять ритм жизни и даже проводить время с семьей. Застройщики научились создавать комфортную среду для родителей с маленькими детьми, для спортсменов, для пожилых людей, но инфраструктура для собак практически отсутствует в городе, хотя собаки есть у не менее 15 процентов москвичей», — отметил глава проекта Артем Гебелев.

Проблемы с инфраструктурой для содержания собак препятствуют развитию культуры ответственного владения питомцем, считают представители Urban Pet. Около 95 процентов респондентов отмечают отсутствие возможности для их собак заниматься с инструктором. Еще 75 процентов респондентов заявили о неудовлетворенности существующей pet-инфраструктурой в Москве. Столичные собачники хотят, например, на площадках для выгула иметь возможность попить кофе или зарядить телефон. Второй по популярности проблемой для собаководов стала невозможность совмещения бытовых дел и прогулок с питомцами из-за запрета входа с животным в магазины, кафе, банки. О распространенности подобных ситуаций сообщили 57 процентов опрошенных.

В конце сентября российское правительство поддержало поправки в законодательство, согласно которым властям субъектов разрешат детально прописывать правила содержания и выгула питомцев. Предполагается, что в регионах порядок обращения с домашними животными будет проработан с учетом местной специфики, проблем с бездомными собаками.