Валуев предложил ввести лимит на домашних кошек и собак

Депутат Валуев предложил ввести в России лимит на домашних питомцев по площади жилья

В Госдуме предложили ввести ограничение на количество домашних питомцев в зависимости от размеров жилья. С инициативой организовать официальный учет кошек и собак россиян выступил депутат и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, передает радиостанция «Говорит Москва» 30 сентября.

Лимит на число домашних животных заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды предлагает установить по квадратуре квартир. «Зарегистрированная площадь на человека должна быть определяющим фактором количества животных, которые там будут проживать», — пояснил Валуев.

Депутат также заявил, что в первую очередь в стране следует ввести обязательную регистрацию домашних животных, начиная с кошек и собак. Данная мера, по мнению Валуева, позволит закрепить реальную ответственность хозяина за содержание питомца. «Прежде чем владелец заводил бы десять кошек, он бы подумал, какой расход ему предстоит нести. Станет гораздо проще находить нерадивых владельцев животных», — добавил зампред думского комитета по экологии.

Ранее ввести лимит на разведение животных задумал мэр Саратова Михаил Исаев. Чиновник решил радикально бороться с проблемой бездомных собак на улицах города. Механизм реализации инициативы пока не готов.