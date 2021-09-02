Домашняя собака откусила ухо российскому школьнику

В Перми домашняя собака откусила ухо наехавшему на нее на велосипеде школьнику

В Перми домашняя собака откусила ухо восьмилетнему школьнику, который катался на велосипеде и наехал на нее. Об этом сообщает «Российская газета».

В управлении МВД России по Пермскому краю пояснили, что мальчик катался на велосипеде под присмотром мамы, он совершил наезд случайно. Собаку выгуливала на поводке хозяйка.

С большой кровопотерей мальчика доставили в больницу. Полиция проводит проверку.

В апреле бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в селе Сафарово, пока он катался на велосипеде. От полученных травм он умер на месте. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).