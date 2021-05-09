В российском городе из приюта выпустили на волю 500 бездомных собак

В Рязани из центра передержки бездомных собак неизвестные в ночь на 9 мая выпустили на волю около 500 собак, сообщает издание 7х7.

Как стало известно, около трех часов ночи неизвестные срезали замок на воротах приюта и испортили две камеры видеонаблюдения, после открыли ворота. Три собаки впоследствии погибли — двух загрызли другие бездомные псы, третья попала под машину. Большинство остальных бегали на нескольких соседних улицах — утром их заметили горожане и вызвали полицию и МЧС. Работникам центра передержки пришлось проделать огромную работу, чтобы вернуть почти всех обратно, и к 11:00 это удалось сделать.

Работники приюта сказали, что не знают, кто именно это мог сделать, но уверены, что это был человек, знакомый с территорией и не боявшийся собак. По их словам, один сотрудник ранее обещал им «такое устроить».

В центре передержки, откуда сбежали собаки, содержатся животные, попавшие в отлов муниципального предприятия по контролю за безнадзорными животными. Большинство живут там несколько лет, среди них есть агрессивные.