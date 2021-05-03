Собаки 100 раз покусали девятилетнюю россиянку

Собаки напали на девятилетнюю девочку в Мурманске и покусали ее более 100 раз. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Нападение произошло в воскресенье, 2 мая, на Фестивальной улице. Как отмечается, девочку 2012 года рождения атаковали две собаки без чипов. После произошедшего ребенка госпитализировали, медики насчитали на ее лице, теле и конечностях более 100 укусов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК России. Сообщается, что следователи для проверки изъяли записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Планируется дать оценку действиям лиц, которые занимаются контролем численности бездомных животных в городе и их чипированием, указали в СКР.

В конце апреля в Башкирии стая собак загнала троих школьников на дерево.