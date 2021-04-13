Подсчитано число бездомных собак в России

В российских регионах проживает более 660 тысяч бездомных собак, подсчитали зоозащитники. Это число не включает в себя московских дворняг, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Всероссийской ассоциации «Благополучие животных».

660 000 бездомных собак проживает в российских регионах

По данным активистов, больше всего таких животных в Татарстане (24,5 тысячи), Краснодарском крае (24 тысячи) и Башкирии (22 тысячи). Меньше всего их оказалось в Еврейской автономной области (450 особей), Ненецком автономном округе (300 собак) и на Чукотке (150 собак).

В России на данный момент работает 461 приют для бездомных животных. Суммарно они рассчитаны на 114 тысяч особей. В Москве они способны уместить более 15,5 тысячи собак.

Ранее депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, наделяющей регионы правом самим регулировать численность бесхозных животных в приютах, исходя из минимальной бюджетной обеспеченности. В нижней палате парламента инициативу назвали бесперспективной.